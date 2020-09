Der Startschuss bringt gleich einen wahren Klassiker

Wien, Stuttgart –Europas Fußball-Nationalteams sitzen in den Startlöchern. Nach der aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf rund zehn Monate verlängerten Spielpause startet ab heute die zweite Auflage der Nations League. Dabei kommt es gleich zum Auftakt zu einem echten Schlager, matcht sich doch Spanien in Stuttgart (20.45 Uhr, live ARD) mit Deutschland. Österreich ist erst morgen in Oslo gegen Norwegen im Einsatz.

Die ÖFB-Auswahl spielt als eines von 16 Teams in der Lig­a B, auch in den Ligen A und C sind nach einer Formatänderung samt Aufstockung so viele Mannschaften vertreten. In der schwächsten Liga D sind es nur noch sieben Teams. Die jeweiligen Pool-Sieger steigen in die nächsthöhere Kategorie auf, die Schlusslichter steigen ab. In der besten Liga geht es um die Qualifikation für das im Juni 2021 angesetzte Finalturnier, in dem vier Teams um den Titel kämpfen. Außerdem dient die Nations League auch als Umweg zur WM 2022 nach Katar (siehe Grafik). Und da soll noch irgendwer den Überblick bewahren ...