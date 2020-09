Grüne werben bei Wien-Wahl mit Gesundheitsminister Anschober

Die Grünen starten mit ihrer ersten Plakatwelle in den Wien-Wahlkampf und setzen dabei auch auf ein prominentes Zugpferd aus der Bundesregierung. Auf einem der drei am Mittwoch präsentierten Sujets ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober an der Seite von Vizebürgermeisterin und Spitzenkandidatin Birgit Hebein zu sehen. Inhaltlich setzt die Rathaus-Regierungspartei auf Zusammenhalt und Klima.

„Wer schafft gesundes Klima, wenn nicht Wien?“, heißt es auf dem dazugehörigen Plakat, dass die beiden Grün-Politiker Seite an Seite zeigt. Er leiste jedenfalls gerne einen „kleinen Beitrag“ dazu, damit es nach der Wahl am 11. Oktober „noch mehr Grün in dieser Stadt gibt“. Auf Nachfrage hieß es, dass auch Bundesparteichef und Vizekanzler Werner Kogler sowie die anderen grünen Ministerinnen Alma Zadic und Leonore Gewessler im Wahlkampf unterstützen würden. Von Plakaten lachen werden sie allerdings nicht.

An insgesamt 1.100 Dreiecksständern in ganz Wien werden die drei Sujets ab dem Wochenende affichiert. Teil zwei der Kampagne folgt in drei Wochen. Auf großflächige Plakate wird in diesem Wahlkampf aus budgettechnischen Gründen verzichtet, hieß es. Allerdings gibt es zusätzlich Bezirksmotive in der Leopoldstadt, Neubau und Währing - also jenen Bezirken, in denen die Ökos bereits regieren - sowie in jenen Bezirken, wo man darauf hofft, am 11. Oktober nun stimmenstärkste Partei zu werden: Wieden, Margareten, Mariahilf, Josefstadt und Alsergrund.