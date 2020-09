Grazer Jochen-Rindt-Gedenkjahr mit Straßenbahn eröffnet

Dass Graz den in Mainz geborenen, aber in der steirischen Hauptstadt aufgewachsenen Rindt als ihren Sohn betrachtet, daran ließen die Redner bei der Eröffnung des Gedenkjahres keinerlei Zweifel aufkommen. Er sei - ungeachtet seiner deutschen Staatsbürgerschaft - „ein Österreicher, ein Steirer, ein Grazer geworden“, erklärte etwa Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP), der ebenso wie Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) zur Ehrung Rindts gekommen war.

Für das Gedenkjahr habe man sich daher einiges einfallen lassen, wie die Straßenbahn, die extra auf Jochen Rindt „gebrandet“ worden sei. Die Aufschriften „Popstar“, „Weltmeister“ und „Weltenbürger“ sollen den verschiedenen Facetten Rindts gerecht werden, so der Bürgermeister. Als ein weiterer Höhepunkt des Gedenkjahres soll ab Mai nächsten Jahres im Grazmuseum eine große Jochen-Rindt-Ausstellung zu sehen sein: „Damit auch die nächsten Generationen wissen, dass er ein ganz, ganz großer Grazer war.“ Die Tram trägt auch den Schriftzug „Jochen Rindt lebt“ - dies dürfte sich wohl darauf beziehen, dass F1-Fans in den Rennen nach Rindts Unfalltod in Monza noch lange Schilder mit der Aufschrift „Jochen lives“ während der Grands Prix hochgehalten hatten.

Die Eröffnungsveranstaltung in einem extra aufgebauten, Corona-tauglichen Zelt hinter dem Haupteingang des Zentralfriedhofs wurde vom ehemaligen ORF-Sportkommentator Robert Seeger moderiert. Persönliche Erinnerungen an Jochen Rindt gaben Jugendfreund Helmut Marko, der sich nur ungern an illegale Autorennen mit dem späteren posthum F1-Weltmeister gewordenen Champ erinnern ließ, und Uwe Eisleben, der „nur ein einziges Mal, und das ungern“ von seinem berühmten Halbbruder chauffiert wurde, zum Besten. Rindt-Tochter Natascha, die extra aus Genf in Vertretung ihrer rekonvaleszenten Mutter Nina angereist war, bedauerte allerdings, keine Erinnerungen an ihren Vater zu besitzen: „Ich war zu jung.“