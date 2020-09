Tausende protestieren gegen Regierung in Bulgarien

In Bulgarien schwellen die Proteste gegen Regierungschef Bojko Borissow wieder an. In der Hauptstadt Sofia versammelten sich am Mittwoch Tausende Demonstranten vor dem Parlament und forderten Borissows Rücktritt. Es kam zu Rangeleien mit der Polizei, die mit Pfefferspray vorging und mehrere Personen festnahm. Das Parlament kam zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause zusammen.