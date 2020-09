Edtstadler ortet „sehr gutes Einvernehmen“ mit Ungarn

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) ist aufgrund der coronabedingten Grenzschließungen in Ungarn für Ausländer nicht beunruhigt. „Wenn es zu Problemen kommt, dann bin ich in laufenden Kontakt mit den ungarischen Amtskollegen. Wir haben aber ein sehr gutes Einvernehmen“, sagte Edtstadler am Rande des Forum Alpbach zur APA.