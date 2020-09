Beim Bauland bewegt sich etwas, Palfrader für Bebauungsfrist

Innsbruck – Die von Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser (VP) ins Spiel gebrachte Bebauungsfrist von bereits gewidmetem Bauland von mehr als 1500 Quadratmetern stößt auf positives Echo in der schwarz-grünen Landesregierung. „Es freut mich, dass meine Vorschläge gegen das Baulandhorten Gehör finden“, betont Wohnbaulandesrätin Beate Palfrader (ÖVP). Sie verweist darauf, dass es bei Neuwidmungen bereits eine Bebauungsfrist von zehn Jahren gebe. „Ich finde es daher sachlich gerechtfertigt, neu gewidmetes Bauland und unbebautes Bauland gleich zu behandeln.“ 3000 Hektar unbebautes Bauland liegen derzeit in Tirol brach.

Vor Rückwidmungen muss laut Palfrader niemand Angst haben. „Wichtig ist in dieser Frage vor allem die Rechtssicherheit, damit sich Grundstückseigentümer in einem entsprechend langen Zeitraum auf eine geänderte Rechtslage einstellen können.“ Widmungen in Bauland seien schließlich ein hoheitlicher Akt und würden grundsätzlich den Zweck verfolgen, ein Grundstück auch zu bebauen. „Wenn dieser Zweck nicht erfüllt wird oder wurde, ist eine Rückwidmung nur der logische Schritt. Außerdem kann das Grundstück jederzeit bei Bedarf wieder gewidmet werden.“ Allerdings sollte dann die Vertragsraumordnung zum Zug kommen, damit auf leistbares Wohnen Bedacht genommen werden könne.