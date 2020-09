Im Herbst wird es kuschelig, „und das Virus kuschelt mit“

Wien – Keine weiteren Verschärfungen, wohl aber klare Empfehlungen: So will die Bundesregierung vorerst Österreich durch die kältere Jahreszeit führen. Um gut über den Herbst und Winter zu kommen und den Gefahren des gesteigerten Aufenthalts in Innenräumen zu begegnen, appellierte die Regierungsspitze, aufs Abstandhalten und die bekannten Hygienemaßnahmen zu achten und sich und andere vermehrt durch das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes zu schützen. Bei privaten Zusammenkünften sollten sich nicht mehr als 25 Personen versammeln. Betriebliche Weihnachtsfeiern sollen, wenn überhaupt, nur eingeschränkt stattfinden.

Vor dem nächstwöchigen Schulbeginn steigt jedenfalls die Nervosität. Bildungsminister Faßmann rät den Eltern in einem Brief, genau auf den Gesundheitszustand ihrer Kinder zu achten.

Verschärfungen könnten im Herbst noch kommen. Sagt zumindest Kurz: „Wir werden in betroffenen Regionen stärkere rechtsverbindliche Maßnahmen erleben. So viel kann ich Ihnen heute schon garantieren. Alles andere wäre ein Wunder.“ Das Bündel an möglichen Maßnahmen sei bekannt, etwa Beschränkungen in Lokalen.