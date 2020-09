Drei Jahre Haft für Wiener Uber-Fahrer wegen Vergewaltigung

Nachdem er sie in der Nacht auf den 28. Juni 2020 nach Hause brachte, hatte sich ein ehemaliger Uber-Fahrer an einer Studentin vor ihrer Wohnung in Wien-Favoriten vergangen. Am Mittwoch wurde der bisher unbescholtene 33-Jährige am Landesgericht wegen Vergewaltigung zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.