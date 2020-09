Saudi-Arabien weicht harte Haltung gegenüber Israel auf

Nach der Annäherung zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) weicht ein weiteres arabisches Land seine ablehnende Haltung gegenüber dem jüdischen Staat auf. Saudi-Arabien genehmigte am Mittwoch Überflugrechte für alle Flüge von und nach VAE. Damit dürfen auch alle Flüge zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten Saudi-Arabien überfliegen.

Die USA hatten auf eine Annäherung zwischen den VAE und Israel gedrungen und wollen weitere Staaten in der Region dazu bringen, ihre Israel-Politik zu verändern. Am Dienstag hatte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman den Berater und Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, empfangen. Die beiden hätten die Aussichten auf Frieden in der Region besprochen, meldete die amtliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA. Außerdem sei es um die Bedeutung der Wiederaufnahme von Verhandlungen zwischen den Palästinensern und Israel gegangen.