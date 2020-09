Papa Messi: Verbleib des Stars bei Barcelona „schwierig“

Der Vater und Manager von Lionel Messi macht den Fans des FC Barcelona wenig Hoffnung auf einen Verbleib des Weltfußballers in Katalonien. „Ich halte es für schwierig, dass er bleibt“, sagte Jorge Messi am Mittwoch zu Journalisten, als er im Zentrum der Stadt in eine Kanzlei ging. Kurz zuvor war Messi Senior im Privatjet aus Argentinien kommend in Barcelona gelandet.