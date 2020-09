18.000 besuchten AutoKunstKino St. Pölten

Das aus der Not heraus erfundene AutoKunstKino St. Pölten hat 18.000 Besucher gezählt. Laut einer Aussendung vom Mittwoch gab es an 79 Spieltagen im VAZ 165 Programmpunkte - 115 Filme und 50 Kunst- und Kulturacts mit 128 Künstlern. Das Erfolgsmodell könnte in den kommenden Jahren in abgeschlankter Form eine Fortsetzung finden.