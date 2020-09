Mehr Morde an Frauen als an Männern in Österreich

Österreich verzeichnet mehr Morde an Frauen als an Männern. Nach Daten von Eurostat vom Mittwoch war Österreich 2017 das einzige EU-Land, in dem mehr Frauen als Männer durch ein solches Gewaltverbrechen zu Tode kamen. Von 48 Mordopfern waren 27 weiblich. Auch in den Jahren 2016 und 2015 wies Österreich - im Gegensatz zum EU-Trend - einen Überhang an weiblichen Mordopfern aus.