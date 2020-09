Keine Annäherung bei Gespräch zu Messi-Zukunft

Seit dem 2:8-Debakel gegen Bayern München im Viertelfinale der Champions League am 14. August schweigt der 33-jährige Superstar öffentlich. Er wurde außerdem laut Medien nur einmal gesehen: als er mit seinem Mannschaftskollegen Luis Suarez ein Restaurant besuchte. Im Konflikt haben sich die Fronten in den vergangenen Tagen allem Anschein nach hoffnungslos verhärtet. Messi blieb am Sonntag den obligatorischen Coronatests fern und schwänzte diese Woche bisher alle Trainingseinheiten des spanischen Vizemeisters. Er will laut Berichten zu Manchester City um Ex-Coach Pep Guardiola wechseln.