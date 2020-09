Mehr als 400 Migranten überquerten Ärmelkanal

Mindestens 409 Flüchtlinge haben am Mittwoch in kleinen Booten über den Ärmelkanal Großbritannien erreicht. Das ist ein neuer Rekord innerhalb eines einzigen Tages. Viele der Migranten wurden von Grenzkräften im Wasser abgefangen, das britische Innenministerium sprach zunächst von mindestens 27 „Vorfällen“. Andere schafften es mit ihren Booten bis an die Küste.