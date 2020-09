Urteil wegen Mord von slowakischen Journalisten erwartet

In der Slowakei soll am Donnerstag das Urteil gegen den mutmaßlichen Auftraggeber für den Mord an dem Journalisten Jan Kuciak fallen, der 2018 zu Massenprotesten und dem Rücktritt der Regierung führte. Angeklagt sind der bekannte Geschäftsmann Marian Kocner als mutmaßlicher Drahtzieher und zwei mutmaßliche Komplizen. Ihnen drohen bis zu 25 Jahre Haft.