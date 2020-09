Arbeitsrechtler kritisiert Corona-bedingten Elternbrief

Ähnliche Kritik hatte bereits am Dienstag auch SPÖ-Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid geübt. „Hier werden die Eltern nur verwirrt; denn eigentlich hat ein Elternteil einen Rechtsanspruch darauf, dass es, wenn keine andere Betreuung der Kinder möglich ist, bezahlt zu Hause bleiben können. Jetzt erzählt Arbeitsministerin Aschbacher den Eltern, sie müssen zu den Arbeitgebern gehen und darum betteln, was ihnen zusteht“, meinte sie in einer Aussendung: „Eltern brauchen endlich Rechtsanspruch auf Sonderbetreuung, wenn die Schulen zu sind. Und wenn ihr Kind krank ist, dann müssen sie die richtige Information bekommen, was ihre Ansprüche sind.“