Jamie Foxx ruft US-Amerikaner zum Wählen auf

Oscar-Preisträger Jamie Foxx (52, „Ray“) hat die Amerikaner nachdrücklich dazu aufgefordert, wählen zu gehen. „Lasst uns den Moment nicht verpassen. Egal, wie ihr abstimmt, stimmt ab“, betonte er in einer Videobotschaft der Wahl-Initiative „United to Save the Vote“, wie das „People“-Magazin berichtete. „In diesem Augenblick ist diese Wahl die wichtigste Wahl“, sagte Foxx weiter.