Ein brandheißer Flugeinsatz für Tiroler Feuerwehren

Ischgl, Wildermieming – „Alouette III – von Flughelfer – kommen!“ Funksprüche wie diesen hörte man gestern in der Mühlgasse in Wildermieming neben dem lauten Rotorengeräusch von zwei Helikoptern des Bundesheeres. Am Speichersee Idalpe waren neben einem Hubschrauber des Innenministeriums sowie von Heli Tirol auch Drohnen im Einsatz. Und rundherum wimmelte es von Feuerwehrkameraden. Der Grund: Übungen der Feuerwehren im so genannten „Sachgebiet Flugdienst“.