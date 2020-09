„Grauviehtog“ in Imst vor leeren Ställen

Imst – Die „Misswahl“, die Kür der schönsten Grauvieh-Kalbinnen und Kühe, musste aufgrund der Covid-Beschränkungen in diesem Jahr entfallen. Die Ställe für mehrere hundert Tiere blieben leer. Der Höhepunkt des Verbandsjahres musste aber nicht völlig auf Tiere verzichten. In einem benachbarten Gebäude, abseits des Publikums, wurden die Zuchtstiere des heurigen Jahres auf die Stierparade durch die Sitzreihen vorbereitet. „Die Erwartungen an die Zucht liegen zu Recht sehr hoch“, erklärte Verbands-Geschäftsführer Raphael Juen.