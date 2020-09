Bulgarische Polizei räumt Zeltblockaden von Demonstranten

Nach Zusammenstößen von Demonstranten mit der Polizei mit Dutzenden Verletzten und mehr als hundert Festnahmen haben Sicherheitskräfte nicht zugelassene Blockaden an großen Straßenkreuzungen der bulgarischen Hauptstadt Sofia geräumt. Die Zelte der Demonstranten, die seit fast zwei Monaten den Rücktritt der Regierung in Sofia fordern, wurden in der Nacht auf Donnerstag entfernt.