Lebensgefährtin getötet - Angeklagter bekennt sich schuldig

Wegen Mordes musste sich ein 54-Jähriger am Donnerstag am Landesgericht Korneuburg verantworten. Dem in Wien geborenen Staatenlosen wurde vorgeworfen, seine 48 Jahre alte Lebensgefährtin im Dezember 2019 im Bezirk Mistelbach mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Zu Beginn der Hauptverhandlung bekannte er sich zur Tötung „im Zustand der vollen Berauschung“ schuldig.

Die Bluttat am 8. Dezember des Vorjahres stellte das Ende einer langjährigen Beziehung dar. Kennengelernt hatte sich das Paar laut Anklage 2005, ab 2007 wurde gemeinsam ein gemietetes Reihenhaus in einer Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach - das zwölf Jahre später zum Tatort werden sollte - bewohnt. Zuletzt kam es immer wieder zu Streitigkeiten des Paares ohne gemeinsame Kinder, Themen waren u.a. Haushaltsarbeiten und fehlende gemeinsame Interessen. Auch, weil die 48-Jährige via Internet im Herbst einen anderen Mann kennengelernt hatte, beendete sie laut Staatsanwalt etwa eine Woche vor ihrem Tod die Beziehung zum Beschuldigten. Die Frau begab sich auf Wohnungssuche, weil der seit 2007 beschäftigungslose Angeklagte nicht aus dem gemeinsamen Haus ausziehen wollte.

Am Nachmittag des 8. Dezember war die 48-Jährige nicht daheim, der Beschuldigte verbrachte die Zeit der Anklageschrift zufolge mit dem Konsum von Alkohol und Cannabiskraut, das er ohnehin regelmäßig zu sich genommen haben soll. Als die Frau zurückkam, entwickelte sich ein Streit, in deren Rahmen der Angeklagte tätlich geworden sein soll. Mit einem Küchenmesser mit 15 Zentimeter Klingenlänge soll der Staatenlose sechsmal mit großer Wucht auf sein Opfer eingestochen haben und ihm Verletzungen im Bauch- und Brustbereich zugefügt haben. Danach verpasste sich der Mann selbst mehrere kleinere Schnittwunden. Seiner Partnerin half der Angeklagte nicht. Die 48-Jährige starb laut Obduktion an Herz-Kreislauf-Versagen infolge von inneren Blutungen.

Der in Deutschland wohnende neue Mann im Leben der Attackierten alarmierte in den Abendstunden des 8. Dezember die Polizei, weil er sich nach mehreren früher mit der Frau geführten Telefonaten Sorgen gemacht hatte. Im Gebäude fanden die Beamten gegen 21.15 Uhr dann den mehrfach vorbestraften Beschuldigten und die Leiche der 48-Jährigen. Der 54-Jährige legte umgehend eine Art Geständnis ab und sagte: „Ihr sechts eh, wos passiert ist. Des do, des hob i g‘mocht.“

Unmittelbar nach der Festnahme hatte der Angeklagte eine Alkoholkontrolle verweigert. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine körperliche Untersuchung in Form eines Bluttests an. Ein chemisches Gutachten bescheinigte dem Angeklagten zu Vorfallsende eine mittlere Blutalkoholkonzentration von etwa 2,04 Promille. Einer psychiatrischen Expertise zufolge war die Diskretions- und Dispositionsfähigkeit beim Staatenlosen jedoch trotz einer Gemengelage aus Persönlichkeitsstörung und Alkohol- sowie Cannabismissbrauch gegeben.