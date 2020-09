Neue Ibiza-Video-Passagen: Strache sieht sich rehabilitiert

Für den ehemaligen freiheitlichen Spitzenpolitiker Heinz-Christian Strache haben die von der Tageszeitung „Kurier“ veröffentlichten Passagen aus dem Ibiza-Video keine neuen Aspekte gebracht. Weiterhin sieht er sich durch den „Gesamtkontext“ rehabilitiert. „Ich finde (in den neuen Veröffentlichungen) nichts Kompromittierendes“, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Jedenfalls finde sich darin nichts, was seiner „Entlastung“ entgegen stehe, meinte Strache. Vielmehr zeige sich, dass vom Lockvogel permanent Suggestivfragen und Fallen gestellt würden. Er habe aber „vehement und teilweise emotional die unmoralischen Angebote konsequent“ zurückgewiesen, so Strache, obwohl er in einem „fragwürdigen Zustand“ gewesen sei.