Neuer Rumer Skatepark spielt alle Stückerln

Rum – Mit der Eröffnung des neuen Skateparks beim Sport- und Bewegungszentrum in Neu-Rum ging für viele Jugendliche ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. In die Planung der Anlage (Gesamtbaukosten ca. 72.000 Euro) flossen Ideen der jungen Nutzer mit ein. Fast alle zu befahrenden Objekte und Rampen wurden betoniert.