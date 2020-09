Sommerschule: NEOS für Pflicht, Land Tirol will verlängern

In Summe nahmen 500 Kinder an den Sommerschulwochen – verteilt über einige Ganztagsschulen im Land – daran teil. Als Betreuungspersonal hatten sich in Summe drei ausgebildete Pädagogen sowie 23 Lehramtsstudierende freiwillig gemeldet. Das wurde gestern aus dem Büro von Bildungslandesrätin Beate Palfrader (VP) bestätigt.

Künftiges Ziel müsse aber sein, genau jene Schüler damit zu erreichen, die auch tatsächlich einen Förderbedarf haben. Oberhofer schätzt diese Zahl auf gut 6000 Kinder. Das sei nicht gelungen. Ein Grund hierfür sei auch die Freiwilligkeit – und zwar bei den Schul­erhaltern, also den Gemeinden. Oberhofer fordert, die Schulwochen auch 2021 fortzuführen. Das Konzept müsse evaluiert, Probleme gelöst und das Angebot verpflichtend an allen Ganztagsschulen für die nächsten Sommerferien vorbereitet werden, so der NEOS-Mandatar.

In Palfraders Büro will man die pinke Rechnung so auch nicht stehen lassen. Rechne man alle Angebote (AK-Sommerschule Plus, Musikwoche, Bundes-Sommerschule) hinzu, werde man um die 4500 Kinder in den Ferien betreut und unterrichtet haben. Die separaten Gemeinde-Angebote gar nicht eingerechnet. Das Landes-Angebot sei „ein breit gefächertes Programm“ gewesen. Die Kritik am mangelnden Interesse der Lehrerschaft weist man zurück. Lehramtsstudenten seien bezahlt worden, die Zeit gelte als Praxis-Nachweis. An der von den NEOS geforderten Fortsetzung arbeite man bereits: „Wir sind mit dem Bund in intensivem Austausch.“