Neuer Inselbahnsteig am Schwazer Bahnhof geht in Betrieb

Schwaz – Bis Dezember werden die Hauptbauarbeiten am Schwazer Bahnhof noch andauern. Doch in diesen Tagen erreicht die Baustelle eine neue Phase. Denn der neue Inselbahnsteig mit Überdachung und halbseitig auch die neue Personenunterführung gehen provisorisch in Betrieb. Ab 4. September werden die Züge in Richtung Innsbruck und Kufstein jedoch mehrmals wechselnde Bahnsteige anfahren.