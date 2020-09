Kinderbetreuung in der BTV: Eine Bank, die auf die Kinder schaut

Innsbruck – Der kleine Ferdinand spielt vergnügt. Er flitzt von einer Ecke in die andere, krabbelt in ein kleines Häuschen und sieht sich jedes einzelne Spielzeug genau an. Der Zweijährige ist nämlich eines der ersten Kinder, die die neue Kinderbetreuungseinrichtung MUKKI der BTV-Zentrale in Innsbruck erkunden dürfen.