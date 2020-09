Ermittlungen nach Todesdrohungen gegen Zadic

Nach unmissverständlichen Todesdrohungen gegen Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat die Staatsanwaltschaft Wien gegen einen 68-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Drohung aufgenommen. Das bestätigte Behördensprecherin Caroline Czedik-Eysenberg am Donnerstagnachmittag. Nach Einschätzung eines anerkannten Gerichtspsychiaters soll der Mann zurechnungsunfähig und gefährlich sein.

Wie zunächst die „Kronen Zeitung“ (Donnerstag-Ausgabe) berichtet hatte, verbreitete der 68-Jährige im Internet über die schwangere Zadic: „Sie wird die Geburt ihres Kindes garantiert nicht mehr erleben.“ Darüber hinaus kündigte er das „Auslöschen“ der gesamten Bundesregierung an, wobei er die Tatausführung durch Dritte in den Raum stellte. „Spätestens in einer Woche“ würden „alle abgeholt, abgeurteilt und hingerichtet“, hieß es.