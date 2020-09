Verluste von Wiener Sängerknaben für 2020 kompensiert

Die Wiener Sängerknaben konnten mit Kurzarbeit, Entschädigungen aus dem NPO-Fonds und Spenden einen Gutteil der Einnahmeausfälle wegen der Coronakrise für das laufende Jahr kompensieren. Für das Frühjahr 2021 werden aber weitere Einbußen erwartet, so der Verein am Donnerstag. So musste eine für Februar und März geplante USA-Tour abgesagt werden. Dafür startet im September eine Onlinetournee.