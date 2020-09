Palfrader optimistisch: „Schulstart in Tirol möglichst normal“

Innsbruck – Bildungs-Landesrätin Beate Palfrader (VP) und Bildungsdirektor Paul Gappmaier versprühten gestern – rund eine Woche vor dem Beginn des neuen Schuljahrs – Optimismus. Man sei gut vorbereitet und strebe einen „möglichst regulären und normalen Start“ an, versicherte Palfrader. Kaum einen anderen Bereich hat die Corona-Krise einschneidender getroffen als den Bildungssektor. Schüler sahen über Monate ihre Klassen nicht von Innen, zu Tausenden konnten die Schulen in der Zeit des Distance-Learning nicht einmal einen Kontakt herstellen. Und auch danach gab es über Wochen nur „Schichtbetrieb“. Das alles soll jetzt anders werden.

Für 95.000 Schülerinnen und Schüler (darunter 8300 Tafelklassler) und 10.500 Lehrerinnen und Lehrer heißt es nun, sich mit der neuen Lage anzufreunden. Vorsicht und Umsicht sind die neuen Handlungsmaxime im schulischen Alltag. Über allem steht die Einhaltung hygienischer Mindestanforderungen: Abstand halten, Hände desinfizieren, das richtige Husten (in die Armbeuge), das regelmäßige Lüften der Klassenräume. Das Lehrpersonal selbst wird PCR-Tests durchlaufen. „Die Rückmeldungen sind sehr gut, es gibt zahlreiche Anfragen“, sagt Gappmaier.

Doch auch über dem Schulbetrieb hängt die Corona-Ampel. Welche Maßnahmen bei welcher Farbe zu setzen sind, ist durch die „Covid-19-Schulverordnung“ geregelt, die Donnerstag erlassen wurde. Doch schneller als in anderen Bereichen, erlangen diese Maßnahmen Gültigkeit. So wird im seit gestern „gelben“ Schulbezirk Kufstein bereits ab Montag eine verschärfte Mund-Nasen-Schutz-Pflicht (Tragepflicht bis ins Klassenzimmer) umzusetzen sein. Dies trifft dann all jene, die derzeit die Sommerschule des Bundes besuchen. Im Regulärunterricht werden Musik und Sport eingeschränkt.