Portland-Tatverdächtiger von Polizei erschossen

Nach dem gewaltsamen Tod eines mutmaßlich rechten Anhängers am Rande von Demonstrationen in der US-Stadt Portland in Oregon ist ein Tatverdächtiger am Freitag von der Polizei getötet worden. Laut CNN der 48-Jährige von einem Einsatzkommando in der Stadt Lacey im Nachbarstaat Washington erschossen. Bei den Opfer soll es sich um einen Antifa-Anhänger gehandelt haben.