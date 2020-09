Mieders – Vor einem Problem stehen Anrainer einer Privatstraße in Mieders im Stubaital. Sie muss dringend saniert werden, doch wer soll dafür bezahlen? Der Besitzer ist gestorben und die Erbin fühlt sich nicht an Vereinbarungen gebunden, die nie im Grundbuch eingetragen wurden. Die Gemeinde hat ihr Angebot, die Straße zu übernehmen, nicht angenommen, daher müssen sich nun die Bewohner der Häuser, die dort in den vergangenen Jahren nach und nach gebaut wurden, auf eine Aufteilung der Kosten einigen.