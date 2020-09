Innsbruck – Ein halbes Jahr nach einer brutalen Attacke in einem Innsbrucker Hotel muss sich ein US-Amerikaner vor dem Geschworenengericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen einen Mordversuch vor. Doch sein Anwalt Alexander Swancar sieht das anders: „Wir tendieren in Richtung Totschlag.“ Die Entscheidung fällt am 15. September im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts.