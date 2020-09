Raffl-Treffer bei Overtime-Sieg der Flyers gegen Islanders

Michael Raffl und seine Philadelphia Flyers haben die Trendwende in ihrer Play-off-Serie gegen die New York Islanders am Donnerstag mit einem 5:4-Sieg perfekt gemacht. Im Halbfinale der NHL-Eastern-Conference waren die Flyers auch dank eines Raffl-Tors zum bereits dritten Mal in der Verlängerung erfolgreich und erzwangen in der „best of seven“-Serie ein entscheidendes siebentes Spiel am Samstag.