Corona-Ampel schaltet vier Regionen in Österreich auf „Gelb“

Mit dem Start der Corona-Ampel am Freitag sind bereits vier Regionen in Österreich auf „Gelb“ geschaltet worden. Vom mittleren Risiko betroffen sind die Städte Wien, Linz, Graz sowie der Bezirk Kufstein. Damit kommt es dort automatisch zu einer Verschärfung der Maskenpflicht im Handel, in der Gastronomie sowie bei Veranstaltungen. Alle anderen Bezirke bleiben auf „Grün“, gab die Regierung bekannt.