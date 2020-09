"Vortex" von Helmut Schober: Von einem, der malend ins Universum wirbelt

Innsbruck – Dass es dort, wo die Wissenschaft an ihre Grenzen stößt, die Kunst braucht, um neue Territorien des Denkens und Wissens zu erkunden, davon ist Helmut Schober überzeugt. Um seit Jahren in großformatigen Bildern malend ins Universum zu wirbeln. Der Grund, weshalb der 73-jährige, in Mailand lebende Innsbrucker die soeben erschienene, sein Lebenswerk dokumentierende Monografie auch „Vortex“ nennt, ein Begriff, der u. a. die strudelnden Bewegungen der Galaxien meint.