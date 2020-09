Drauradweg fertig, neuer Biketrail in den Dolomiten

Assling, Lienz – Radtouristen machen in ganz Tirol einen immer größeren Anteil an den Gästen aus, der E-Bike-Boom trägt dazu bei. Eine der meistbefahrenen Strecken ist der 50 Kilometer lange Drautalweg in Osttirol. Nach den Unwettern im Herbst 2018 musste die Strecke um insgesamt 2,1 Millionen Euro repariert werden, die Arbeiten sind so gut wie fertig. Bei der Abschlussfeier mit den Bürgermeistern der Anrainergemeinden meinte LHStv. Josef Geisler: „Dieser Radweg ist ein Beispiel dafür, wie gut die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden, Land und Behörden funktioniert.“