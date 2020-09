Neue Sendung "Hallo Österreich": Geschichten quer durch das Land

Wien – Am Montag, 7. September, startet der Österreichische Rundfunk eine neue Vorabendsendung in ORF 1. Mariella Gittler präsentiert alternierend mit Lilian Moschen und Philipp Maschl täglich um 20.03 Uhr die Vielfältigkeit und Identität des Landes. „Hallo Österreich“, so der Titel der Sendung, gibt das Österreich-Update vor der Primetime.