Toronto wendete in NBA Niederlage mit Schlusssirene ab

Die Toronto Raptors haben im NBA-Play-off in der Halbfinal-Serie der Eastern Conference gegen die Boston Celtics eine empfindliche Niederlage gerade noch abgewendet. Durch einen Dreier von O.G. Anunoby mit der Schlusssirene siegte der regierende Meister am Donnerstag beim Turnier in Orlando mit 104:103. Boston verpasste im „best of seven“ damit den dritten Sieg, Toronto verkürzte auf 1:2.