Migration und Verkehr dominieren im blauen Wien-Wahlprogramm

„Wien braucht eine starke FPÖ“ - Diese Feststellung prangt am Cover des blauen Wahlprogramms für die Wien-Wahl im Oktober, das am Freitag präsentiert wurde. Blättert man um, wird man vor allem mit Migrations- und Verkehrsthemen konfrontiert. Der neue Obmann Dominik Nepp sieht seine Partei als „einziges Gegengewicht“ in Wien. Er prophezeite heute einen „enormen Wahlerfolg der FPÖ“.

„In unserem Programm gibt es einen klaren rot-weiß-roten Faden“, sagte er. Die „echten Wiener“, also die Staatsbürger, müssten wieder Vorrang haben, befand er. So solle etwa die Vergabe von Gemeindewohnungen an die Staatsbürgerschaft gekoppelt werden. Auch eine „sofortige Streichung“ von Sozialleistungen für „kriminelle Ausländer“ wird verlangt. In dem 14 Seiten umfassenden Wahlprogramm wird zudem die Sicherungshaft für straffällig gewordene Migranten gefordert.