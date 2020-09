Kalifornien wird zur Feuerhölle

Gewaltige Waldbrände bedrohen Kalifornien. Das schlimmste könnte dem US-Bundesstaat allerdings noch bevorstehen, denn für gewöhnlich kommen die schweren Brände erst im Herbst, nun startete das Feuerinferno schon im August. Eine Fläche von mehr als 6.000 Quadratkilometer Land sind bereits verkohlt, teilte die Feuerwehr am Donnerstag mit.

Gouverneur Gavin Newsom rief wegen der „historischen Waldbrände“ Mitte August den Notstand aus. Drei riesige Feuer-Komplexe sind auf die Liste der 20 verheerendsten Brände in der Geschichte Kaliforniens vorgerückt. Acht Menschen starben, mehr als 3.200 Häuser brannten ab. Nach fast dreiwöchigem Kampf gegen die Flammen waren am Donnerstag immer noch 12.800 Feuerwehrleute im Einsatz, fast ebenso viele Menschen durften nach Massenevakuierungen noch nicht in ihre Häuser zurückkehren.