Innsbruck – Der Mitgliedsbeitrag ist das finanzielle Rückgrat der Gewerkschaft und sichert ihre Handlungsfähigkeit im Interesse der Arbeitnehmer. Zugleich kann er in voller Höhe von der Lohnsteuer abgesetzt werden. So weit, so gut. In der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) in Tirol gibt es seit Tagen Aufregung. Dabei geht es ebenfalls ums Geld: um eingehobene Mitgliedsbeiträge, die ein Jahr lang nicht an die Gewerkschaft überwiesen wurden, und um Spenden der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖVP) für den Landtagswahlkampf der Tiroler ÖVP im Februar 2018. Wobei auch in die „Affäre“ um die Mitgliedsbeiträge ein hochrangiger ÖVP-Gewerkschafter und Kommunalpolitiker verwickelt ist.