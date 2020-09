Kulturbereich sieht Ampelstufe Gelb gelassen

Zufrieden mit den Folgen der Corona-Ampel für den Kulturbereich hat sich am Freitag Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gezeigt. „Die Corona-Ampel stellt ein sinnvolles Arbeitsinstrument dar, um angemessen auf die jeweilige Situation in der jeweils betroffenen Region reagieren zu können. Mit den Rahmenbedingungen können auch die Kulturinstitutionen gut arbeiten“, unterstrich sie im APA-Gespräch.

Ihr sei wichtig gewesen, dass auch bei Ampelfarbe Gelb große Veranstaltungen stattfinden können und den Künstlerinnen und Künstlern Auftrittsmöglichkeiten geboten werden, was der Fall sei: „Der Unterschied zwischen Ampelfarbe Grün und Gelb ist nicht so groß.“ Eine zentrale Differenz sei, dass der Mund-Nasen-Schutz bei Gelb auch während der Vorstellung getragen werden muss: „Bei Gelb wäre das auch am Platz geplant.“