EU-Kommission will gemeinsame Kriterien für Reisefreiheit

Die EU-Kommission hat einen Vier-Punkte-Plan für besser abgestimmte Reisebeschränkungen in Europa wegen der Coronakrise vorgelegt. Die Behörde empfahl den EU-Mitgliedstaaten „gemeinsame Kriterien und Schwellenwerte“. Indes verständigten sich die EU-Gesundheitsminister auf eine Quarantäne-Zeit von zehn Tagen statt der bisher 14 Tage, wie der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn verkündete.

Weiter erwäge die EU, die Mittel von 2,15 Milliarden Euro für den gemeinsamen Kauf von Impfstoffen aufzustocken, sagte Spahn. Er sprach von bis zu 750 Millionen Euro. Deutschland sei bereit, seinen Anteil daran zu tragen. Er verwies darauf, dass bereits ein Vertrag für ein späteren Impfstoff mit der Firma AstraZeneca geschlossen worden sei. Sieben Verträge mit weiteren Firmen und unterschiedlichen Technologien seien in den nächsten Wochen und Monaten geplant. Damit sollten Entwicklung und Produktion mit vorfinanziert werden. „Das Ziel ist, wenn es einen Impfstoff gibt, soll er für alle EU-Bürgerinnen und -Bürger gleichermaßen fair zugänglich sein.“

In der Kommission in Brüssel wird indes über ein Farbcode-System zur Kennzeichnung von Risikogebieten gesprochen. Es soll einen klaren Rahmen vorgeben was Auflagen für Reisende, sowie Tests und Quarantäneregeln betrifft.