Hohe Corona-Fallzahlen von Washington bis Tel Aviv

Weltweit breitet sich das Coronavirus immer mehr aus. In Israel kam es zu einem größeren Infektionsherd in der Armee, zudem befürchten die palästinensischen Gebiete einen größeren Ausbruch. Mit knapp 9.000 Neuinfektionen sieht sich dagegen Frankreich prognostiziert. Auch in den USA fallen die Zahlen nur langsam. Neueste Prognosen gehen von über 400.000 Toten bis 2021 aus.

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen war in Israel in den vergangenen Tagen auf immer neue Rekordwerte gestiegen. Am Mittwoch wurde erstmals die Marke von 3.000 neuen Fällen an einem Tag überschritten. Am Donnerstag waren es laut Gesundheitsministerium 2.766 Neuinfektionen - der zweithöchste jemals erfasste Wert. Die Regierung will ab Montag in besonders betroffenen Orten Lockdown-Maßnahmen umsetzen, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Hohe Fallzahlen gibt es derzeit etwa unter jungen Menschen sowie in arabischen und ultraorthodoxen Gemeinden.