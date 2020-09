ÖFB-Team startet mit 2:1 in Norwegen in die Nations League

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft hat einen erfolgreichen Start in die Nations League hingelegt. Die ÖFB-Auswahl feierte am Freitag im leeren Ullevaal-Stadion von Oslo einen verdienten 2:1-Auswärtssieg über Norwegen. Die Tore der Gäste erzielten Michael Gregoritsch (35.) und Marcel Sabitzer (54./Hand-Elfmeter), bei den Skandinaviern trug sich Erling Haaland in die Schützenliste ein (66.).

Auch nach dem Tor kamen von den Norwegern keine Impulse im Spiel nach vorne, Stürmerstar Haaland machte gegen die ÖFB-Defensive in der ersten Hälfte keinen Stich. Daran änderte sich vorerst auch nichts, als Hinteregger in der 40. Minute aufgrund einer Knöchelblessur vom Platz musste.

Dessen Ersatzkapitän Sabitzer sorgte in der 54. Minute für vermeintlich klare Verhältnisse. Karim Onisiwo traf Sander Berge im Sechzehner am Arm, den dafür verhängten Elfmeter verwandelte der Leipzig-Profi präzise im linken Eck.

In der Folge ließen die technisch überlegenen Österreicher Ball und Gegner laufen und schienen die Partie locker nach Hause zu spielen, ehe sie in einen Konter liefen. Alexander Sörloth tauchte plötzlich alleine auf der linken Seite auf, seinen Querpass nutzte Haaland zu seinem ersten Tor im dritten Länderspiel, nachdem er Hinteregger-Ersatz Aleksandar Dragovic enteilt war. Goalie Alexander Schlager, der den Vorzug gegenüber Cican Stankovic erhalten hatte, war ohne Abwehrmöglichkeit.

Für die ÖFB-Auswahl geht es bereits am Montag mit dem Heimmatch in Klagenfurt gegen die Rumänen weiter, die ebenfalls am Freitag daheim gegen Nordirland ein 1:1 erreichten. Im Oktober warten nach einem Testspiel im Wörthersee-Stadion gegen Griechenland die Auswärtspartien in der Nations League gegen Nordirland und Rumänien.