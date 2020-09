Die kenianische Läuferin Peres Jepchirchir hat den Weltrekord über die Halbmarathon-Distanz verbessert. Die 26-jährige Weltmeisterin von 2016 absolvierte die 21,1 Kilometer lange Strecke am Samstag in Prag in 1:05:34 Stunden. Damit war Jepchirchir 37 Sekunden schneller als die Äthiopierin Netsanet Gudeta bei der Halbmarathon-WM 2018.