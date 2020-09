FPÖ kritisiert ÖGB, Debatte um Dreierlandtag

Als „Politskandal ersten Ranges“ bezeichnet Tirols FPÖ-Parteiobmann Markus Abwerzger die Vorfälle im ÖGB, wo Beiträge eingehoben, aber nicht an die Gewerkschaft überwiesen wurden. Zugleich fordert er Aufklärung darüber, dass ÖVP-Gewerkschafter 6520 Euro an die ÖVP für die Wahlkampffinanzierung gespendet haben. „Die Mitglieder des Gewerkschaftsbundes haben ein Recht zu wissen, was mit ihren Beiträgen passiert.“ Abschließend fordert der Tiroler FPÖ-Chef von ÖGB-Chef Philip Wohlgemuth, vom SPÖ-Vorsitzenden Georg Dornauer und von ÖVP-Obmann und Landeshauptmann Günther Platter Aufklärung zu den Skandalen im Tiroler Gewerkschaftsbund. „Rot-schwarze Sümpfe müssen rasch trockengelegt werden.“