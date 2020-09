Innsbruck – Nach dem Vorschlag der Tiroler Sozialpartner ist die Diskussion über brachliegendes Bauland in Tirol voll entbrannt. 3000 Hektar unbebautes Bauland werden derzeit nicht genützt. Die Sozialpartner mit Landwirtschafts-und Wirtschaftskammer, Gewerkschaft und Industriellenvereinigung haben deshalb dem Land vorgeschlagen, Maßnahmen zu setzen, die es ermöglichen, in Zukunft unter Wahrung eines berechtigten öffentlichen Interesses am Schutz von Natur und Landschaft „vermehrt landwirtschaftlich nicht genutzte Flächen wie Wald oder unproduktive Flächen für die Verbauung zu nutzen“. Das stieß auf breite Ablehnung, vielmehr wird politisch eine Mobilisierung von gewidmeten Flächen gefordert.