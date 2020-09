Tschechien sagt Spiel gegen Schottland wegen Coronafällen ab

Wegen zweier Coronafälle im Betreuerteam hat die tschechische Fußball-Nationalmannschaft vorerst ihre weitere Teilnahme an der Nations League abgesagt. Die Mannschaft könne nicht zu dem für Montag geplanten Heimspiel gegen Schottland antreten, teilte Michal Jurman, der Sprecher des tschechischen Verbands, am Samstag in Bratislava der Nachrichtenagentur CTK mit.