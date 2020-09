Präsidentschaft für Salzburger Festspiele ausgeschrieben

Das Kuratorium des Salzburger Festspielfonds hat am Wochenende im Amtsblatt der „Wiener Zeitung“ die Funktion der Präsidentin oder des Präsidenten der Salzburger Festspiele ausgeschrieben. Langzeit-Präsidentin Helga Rabl-Stadler hat im Juni angekündigt, ihr Amt noch ein weiteres Jahr lang ausüben zu wollen. Doch ihr Vertrag läuft mit Jahresende aus und muss deshalb ausgeschrieben werden.

Von den Bewerbern gefordert wird, „langjährige Erfahrung in der endverantwortlichen Führung eines Kulturbetriebes vergleichbarer Bedeutung, Größe und Komplexität“, wie es in der Ausschreibung heißt. Gesucht wird eine „überzeugende Führungspersönlichkeit im Innen- und Außenverhältnis mit Gestaltungskraft auch in Krisensituationen“, die „ausgeprägte Erfahrungen im Sponsoring“ hat. Bewerbungen werden bis zum 5. Oktober vom Kuratorium des Salzburger Festspielfonds entgegengenommen.